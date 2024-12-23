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В боди с глубоким декольте и кожаной мини-юбке: Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительный лук

В боди с глубоким декольте и кожаной мини-юбке: Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительный лук

В боди с глубоким декольте и кожаной мини-юбке: Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительный лук

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Артистка сделала селфи в зеркале и поделилась им с фолловерами в соцсети.

Надя Дорофеева продемонстрировала в Instagram свой новый стильный образ.

Артистка позировала перед зеркалом в черном боди с глубоким декольте почти до пупка, которое отлично подчеркнуло ее соблазнительный бюст.

На звезде также была кожаная мини-юбка трендового цвета бургунди и плотные темные колготки, которые она дополнила черными сапогами на стойких каблуках. У Нади была красивая прическа, макияж с акцентом на глазах и темный маникюр.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Дорофеева выглядела стройно и сексуально.

Напомним, DOROFEEVA с аншлагом выступила во Дворце cпорта и анонсировала еще один концерт.

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