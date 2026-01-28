В боди с глубоким декольте и юбке-кольчуге: Холли Берри произвела фурор своим луком на премьере триллера

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри посетила в Лондоне гала-показ криминального триллера Amazon MGM Studios от режиссера Барта Лейтона «Ограбление в Лос-Анджелесе».

Актриса произвела фурор своим эффектным аутфитом с пикантным акцентом. На ней было черное боди с глубоким V-образным вырезом и длинными рукавами и юбка-кольчуга макси, украшенная крупными пайетками и бисером.

Лук Берри дополнила укладкой с локонами, макияжем в нюдово-бежевых оттенках и молочным маникюром. Из аксессуаров Холли выбрала золотую цепочку с подвеской в виде цветка и кольца с камнями.

Напомним, Холли Берри продемонстрировала подтянутую фигуру и бицепсы в спортзале.