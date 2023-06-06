В боди с глубоким декольте: модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала похудевшую фигуру

Известная американская модель поделилась серией снимков в Instagram.
Эшли Грэм – 35-летняя модель plus-size – устроила мини-фотосессию на балконе, а результат съемки показала в своем микроблоге.
Позировала Эшли в черном боди, подчеркнувшем похудевшую фигуру модели и ее пышный бюст, а дополнила свой образ роскошным колье с камнями и серьгами-кольцами.
Напомним, ранее Эшли Грэм блистала в сверкающем платье из коллекции "Secrets & Diamonds" Dolce & Gabbana 2018 года на вечеринке в Каннах.
Уже тогда поклонники звезды заметили, что Эшли заметно похудела.
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