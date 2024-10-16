В боди с глубоким вырезом: Дженнифер Энистон в пикантном луке предстала в кадре

Актриса продемонстрировала в ролике свои мускулистые руки и подтянутое тело, представ перед камерой в кроп-топе и лосинах, а также в черных кроссовках. Энистон показала в Instagram, как проходила съемка, а бренд опубликовал некоторые кадры, которые получились в финале.

Дженнифер рассказала, что придерживается модной диеты под названием "16:8", которая подразумевает периодическое голодание.

"Немного BTS о создании нашей новой кампании @pvolve. Приходите потренироваться с нами!!", — написала актриса в подписи опубликованному в блоге видео.

Звезда "Утреннего шоу" рассказала, тренируется пять раз в неделю и много времени уделяет своему здоровью. Любит тренироваться под музыку. "Мне сложно выбрать фаворитов. Их так много! Сейчас мне очень нравится Лиззо , конечно, я люблю Рианну и люблю олдскульный хип-хоп 90-х", - говорит Энистон.

Напомним, ранее мы показывали, как менялась внешность Дженнифер Энистон с годами.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

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