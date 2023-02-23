В боди с "хищным" принтом: участница "Холостяка-12" похвасталась сексуальным бюстом

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина Голд порадовала фолловеров новыми пляжными снимками из США. Позировала она перед объективом фотокамеры другой участницы проекта Виктории Варлей.

Марина Голд/Instagram

Марина предстала в боди с "хищным" принтом, который имел длинные рукава и молнию. Голд соблазнительно похвасталась пышным бюстом, расстегнув молнию.

Марина Голд/Instagram

Она распустила волосы, которые развеивал ветер, сделала макияж с акцентом на глазах и дополнила лук стильными очками.

"Спасибо себе за все возможности, что есть. Они у всех разные, но надо помнить, что именно у тебя твой уникальный путь полон историей и твоими победами.

Не забывайте быть благодарными, потому что именно сейчас ты создаешь свою жизнь, свою непревзойденную историю. Не откладывайте на завтра то, что можешь сделать сегодня. Ибо в том мечтательном "завтра" все мы решительны и деятельны. А по сути, несется бесконечное "сегодня". Так просто, но столь важно это помнить", — написала Марина в посте.

Напомним, ранее Марина в черном обтягивающем сетчатом боде продемонстрировала сексуальные формы на пляже.

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