В боди с интересными вырезами: Белла Хадид поделилась эффектным образом

Образ модель выбрала в любимой стилистике нулевых.

Американская супермодель Белла Хадид сейчас в отпуске в загородном доме, откуда делится снимками в бикини и повседневными образами. В одной из своих последних публикаций Белла показала оригинальный образ в голубом боди от любимого бренда Дуа Липы и Майли Сайрус Marshall Columbia.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Девушка позировала на ступеньках в широких двухцветных джинсах, которые сочетала с голубыми мюлями и боди с вырезами на рукавах и декольте. На руках у модели было множество колец и браслетов.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Также сейчас девушка любит в своих образах использовать стилистику нулевых, поэтому неудивительно, что в волосах у нее была пластмассовая заколка-бабочка, которая была очень популярна в 2000-х годах.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Похожий образ показала и Дуа Липа, только выбрала она не боди, как Белла, а комбинезон от Marshall Columbia.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

Читайте также: В бикини с принтом тай-дай: Белла Хадид опубликовала кадры с отдыха

Белла Хадид в бикини (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку