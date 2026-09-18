ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

В боди с кружевом и без штанов: Сьюки Уотерхаус в дерзком луке привлекла внимание папарацци

33-летняя британская модель и актриса продемонстрировала смелый образ в бельевом стиле, который дополнила массивным жакетом и лоферами.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Возлюбленная Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус попала в объектив папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Для выхода модель выбрала дерзкий образ, в котором сочетала бельевой стиль с классическими вещами.

На Сьюки было черное боди, украшенное кружевом на декольте и животе. Сверху она надела черный двубортный жакет оверсайз с массивными плечами, из-под которого выглядывало черное кружево.

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Уотерхаус дополнила наряд лакированными лоферами насыщенного бордового оттенка, а в руке она держала объемную коричневую кожаную сумку с меховым декором.

На лице у Сьюки были узкие черные солнцезащитные очки, а на руках — золотые кольца. Ее светлые волосы с длинной челкой были распущены, а отдельные пряди украшали тонкие серебристые нити, которые мерцали при ходьбе. В макияже она сделала акцент на персиковые румяна.

Напомним, Сьюки Уотерхаус в шортах с золотыми феерверками от украинского бренда выступила в Сиэтле.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie