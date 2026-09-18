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- Шоу-бизнес
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В боди с кружевом и без штанов: Сьюки Уотерхаус в дерзком луке привлекла внимание папарацци
33-летняя британская модель и актриса продемонстрировала смелый образ в бельевом стиле, который дополнила массивным жакетом и лоферами.
Возлюбленная Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус попала в объектив папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Для выхода модель выбрала дерзкий образ, в котором сочетала бельевой стиль с классическими вещами.
На Сьюки было черное боди, украшенное кружевом на декольте и животе. Сверху она надела черный двубортный жакет оверсайз с массивными плечами, из-под которого выглядывало черное кружево.
Уотерхаус дополнила наряд лакированными лоферами насыщенного бордового оттенка, а в руке она держала объемную коричневую кожаную сумку с меховым декором.
На лице у Сьюки были узкие черные солнцезащитные очки, а на руках — золотые кольца. Ее светлые волосы с длинной челкой были распущены, а отдельные пряди украшали тонкие серебристые нити, которые мерцали при ходьбе. В макияже она сделала акцент на персиковые румяна.
Напомним, Сьюки Уотерхаус в шортах с золотыми феерверками от украинского бренда выступила в Сиэтле.