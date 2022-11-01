В боди с принтом коровы и шляпе: 155-килограммовая Тесс Холлидей в образе ковбойши сходила на вечеринку

37-летняя модель plus size без комплексов продемонстрировала свои пышные формы в смелом аутфите.

Тесс Холлидей вместе с подругой повеселилась на Хэллоуин-вечеринке. Для пати она выбрала смелый образ ковбойши.

Модель надела боди с коровьим принтом и кружевом, которое имело сексуальное декольте. Перчатки с бахромой, пояс и платок на шее тоже были с принтом коровы.

Аутфит Холлидей дополнила двумя длинными косичками, черной шляпой с бахромой и красными ботильонами. Получилось эффектно.

В этом луке Тесс без комплексов демонстрировала свои пышные формы и татуировки на теле.

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Напомним, а королева Хэллоуина – Хайди Клум – удивила своим неожиданным образом на вечеринке. Она предстала перед публикой в костюме огромного червя.

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