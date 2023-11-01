В боди с прозрачными вставками: британская модель похвасталась сексуальными изгибами тела

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram свои новые фото.

На них красавица предстала в обольстительном луке. На ней было черное боди с прозрачными вставками и длинными рукавами. Чи соблазнительно продемонстрировала сексуальные изгибы тела. Она находится в отличной физической форме.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла распустила волосы, закинув их на одну сторону, сделала макияж со стрелками, надела лаконичные серьги, браслеты и завершила аутфит молочным маникюром.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи показала фигуру в кружевном белье.

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