В боди с сексуальным декольте и юбке с высоким разрезом: участница "Холостяка-12" на пляже в Майами

Вика Варлей в соблазнительном образе позировала на побережье.
Участница реалити-шоу "Холостяк-12" — актриса Виктория Варлей — опубликовала в Instagram новое красивое фото. Красавица соблазнительно позировала на побережье Атлантического океана в Майами.
Одета Вика была в бежевом боди на тонких бретельках, прекрасно подчеркивающее ее сексуальное декольте, и черную длинную юбку с высоким разрезом, сквозь который она продемонстрировала свои стройные ноги.
Аутфит Варлей дополнила черными босоножками на шпильках, ожерельем и черными очками. Волосы она собрала в низкий пучок.
"Эта Diva была во мне всегда, просто какое-то время назад я не знала всех инструментов, как ее проявлять. Теперь знаю, и вас впоследствии научу", — подписала снимок Вика.
Напомним, ранее Виктория Варлей показала пляжное фото в белом купальнике.
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