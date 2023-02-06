В боди с сексуальным декольте и юбке с высоким разрезом: участница "Холостяка-12" на пляже в Майами

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" — актриса Виктория Варлей — опубликовала в Instagram новое красивое фото. Красавица соблазнительно позировала на побережье Атлантического океана в Майами.

Одета Вика была в бежевом боди на тонких бретельках, прекрасно подчеркивающее ее сексуальное декольте, и черную длинную юбку с высоким разрезом, сквозь который она продемонстрировала свои стройные ноги.

Виктория Варлей/Instagram

Аутфит Варлей дополнила черными босоножками на шпильках, ожерельем и черными очками. Волосы она собрала в низкий пучок.

"Эта Diva была во мне всегда, просто какое-то время назад я не знала всех инструментов, как ее проявлять. Теперь знаю, и вас впоследствии научу", — подписала снимок Вика.

Напомним, ранее Виктория Варлей показала пляжное фото в белом купальнике.

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