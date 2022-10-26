В боди с сексуальным декольте: Кайли Дженнер эротично позировала на кровати

Кайли Дженнер продемонстрировала подписчикам в Instagram сексуальный аутфит. Красавица устроила импровизированный фотосет дома на кровати. Снимки получились достаточно эротичными.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Звезда реалити соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя соблазнительные формы.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Одета Кайли была в черное боди, которое не застегивало до конца, чтобы демонстрировать свой пышный сексуальный бюст.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Свой образ Дженнер дополнила укладкой с мокрым эффектом и длинным черным маникюром. На губе у нее был пирсинг. Возле нее лежала черная сумочка на золотистых цепочках-ручках.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Напомним, в прошлый раз Кайли похвасталась соблазнительной фигурой в черном бикини.

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