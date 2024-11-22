В боди с соблазнительным декольте и кожаной мини-юбке: звезда Instagram в пикантном образе сходила в ресторан

Аманда Франсес вышла в свет в аутфите в бежево-коричневых цветах.

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала звезда Instagram и автор книг – Аманда Франсес.

Женщина в пикантном луке собралась на ужин в ресторан. На ней было бежевое боди с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее сексуальный бюст, и кожаная коричневая мини-юбка.

Аманда Франсес / Фото: Getty Images

На плечи Аманда накинула бежевую короткую шубу и надела замшевые ботфорты шоколадного цвета. В руке она несла коричневую замшевую сумочку с молочным мехом и завершила лук золотыми украшениями.

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