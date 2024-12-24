В боди с соблазнительным декольте и с сумкой Hermes: участница "Холостяка-10" в стильном луке посетила ивент

Анна Неплях в красивом образе появилась на презентации ювелирных украшений в Киеве.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" и участница реалити-шоу "Холостяк-10" – Анна Неплях – посетила презентацию новой коллекции украинского ювелирного бренда Grains de Verre. Коллекция под названием La Révélation посвящена уверенности в себе и концепту main character energy (энергия главного героя).

На мероприятии Анна предстала в стильном образе контрастных цветов. На ней было черное боди с сексуальным декольте и белая юбка миди А-силуэта с черным кожаным поясом с золотой пряжкой.

Анна Неплях/Фото Дениса Боброва

Аутфит красавица дополнила черными перчатками, черными капроновыми колготами, черными остроносыми туфлями с золотистым логотипом Valentino и черной сумкой с золотистой фурнитурой Hermès Birkin.

Неплях сделала элегантную прическу, нежный макияж и завершила лук изысканными золотистыми украшениями с перламутровыми камнями.

Анна Неплях/Фото Дениса Боброва

Ивент посетила также певица и блогер Диана Глостер, которая позировала в сером укороченном жакете с золотыми пуговицами и белыми манжетами, белом топе и темных широких джинсах.

Диана Глостер/Фото Дениса Боброва

Образ Диана дополнила черной обувью и белой сумкой от Saint Laurent. У нее были распущены волосы, макияж с черными стрелками и золотистые аксессуары.

А основательница ювелирного бренда Рита Молчанова сияла на ивенте в изысканном черном платье макси с пышной баской. У нее была элегантная прическа, макияж с акцентом на глазах и красивые украшения с шипами из новой коллекции, символизирующие шипы розы.

Рита Молчанова/Фото Дениса Боброва

Напомним, Анна Неплях на красную дорожку Каннского кинофестиваля вышла в откровенном коричневом асимметричном платье, которое обнажало ее плечо, зону декольте, живот и бедро до пупка.

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