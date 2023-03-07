В боди с вырезами и шелковых штанах: "Русалочка" Холли Бейли на церемонии в Лос-Анджелесе

Звезда обожает наряды с вырезами, прозрачными вставками и оригинальные украшения, поэтому никогда не изменяет своему стилю, даже когда ее образы такие скромные, как этот.

22-летняя актриса Холли Бейли, которая совсем скоро появится в фильме Disney "Русалочка", посетила церемонию вручения премии Nickelodeon Kids' Choice Awards, которая состоялась в субботу, 4 марта, в Лос-Анджелесе. Вместе с Аквафиной она вручила награду "Любимая звезда социальной музыки" Белле Поарч.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Для мероприятия Холли надела образ в нежно-персиковом цвете, сочетав боди с вырезом под грудью и шелковые длинные брюки со стрелками.

Наряд 22-летняя красавица дополнила высокой прической с несколькими выпущенными прядями волос, которые ниспадали на ее лицо, а также крупными золотыми серьгами в форме ромбов.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

А вот на своей странице в Instagram актриса поделилась волнующей новостью - в продажу поступила кукла в виде Русалочки, которая как две капли воды похожа на Холли.

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