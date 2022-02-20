В боди с вырезами и в очень низких штанах: Джулия Фокс на прогулке в Лос-Анджелесе

В боди с вырезами и в очень низких штанах: Джулия Фокс на прогулке в Лос-Анджелесе

Она смогла создать собственный стиль, в котором сочетает однотонные и кожаные вещи.

На прошлой неделе стало известно, что американская актриса Джулия Фокс и репер Канье Уэст расстались. Они пробыли в отношения всего два месяца, но за это время успели знатно привлечь внимание к себе. Пара вместе появлялась в дорогих ресторанах, а также посетила неделю моды в Париже, где вызвала настоящий фурор своими образами на показе Schiaparelli.

Сейчас Джулия живет со своим сыном в Лос-Анджелесе и продолжает попадать под прицел папарацци. Вчера актрису сфотографировали, когда она направлялась куда-то по своим делам, однако в довольно интересном луке. Девушка сочетала белое боди-футболку с высокими вырезами от бренда Y/PROJECT с виниловыми штанами, у которых был очень низкая посадка. Также она добавила в образ сапоги на шпильке, сумку-хобо и солнцезащитные очки.

Джулия Фокс / Getty Images

Несмотря на критику ее образов и обвинения в том, что она копировала Ким Кардашьян, стоит отметить, что Джулия Фокс действительно создала свой собственный стиль, который в основном сочетает в силуэты нулевых, монохромную палитру и вставки из кожи и винила. А вот несколько дней назад ее сфотографировали в этом кожаном луке.

Джулия Фокс / Getty Images

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