В боди с вырезами: победительница "Холостяка-10" похвасталась сексуальной фигурой

Даша Ульянова соблазнительно позировала в пикантном фотосете.
Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Даша Ульянова, снялась в горячей фотосессии авторства Даны Дубовой. Она опубликовала в Instagram пару снимков, на которых предстала в сексуальном образе.
Одета Даша была в черное боди с вырезами и в черных капроновых колготах.
Ульянова соблазнительно продемонстрировала на камеру свои сексуальные изгибы фигуры и стройные ноги.
"Сладкий ноябрь", - подписала снимки Даша.
Ульянова обожает сниматься в подобных фотосетах, в которых она проявляет свою сексуальность, женственность и страсть.
Читайте также: