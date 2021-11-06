В боди с вырезами: победительница "Холостяка-10" похвасталась сексуальной фигурой

В боди с вырезами: победительница "Холостяка-10" похвасталась сексуальной фигурой

Даша Ульянова соблазнительно позировала в пикантном фотосете.

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Даша Ульянова, снялась в горячей фотосессии авторства Даны Дубовой. Она опубликовала в Instagram пару снимков, на которых предстала в сексуальном образе.

Одета Даша была в черное боди с вырезами и в черных капроновых колготах.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Ульянова соблазнительно продемонстрировала на камеру свои сексуальные изгибы фигуры и стройные ноги.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

"Сладкий ноябрь", - подписала снимки Даша.

Ульянова обожает сниматься в подобных фотосетах, в которых она проявляет свою сексуальность, женственность и страсть.

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