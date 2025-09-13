ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

В боди с вырезом до пупка: американская звезда реалити блеснула соблазнительным бюстом в Нью-Йорке

27-летняя Оландрия Картен привлекла внимание своим смелым нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оландрия Картен

Оландрия Картен / © Getty Images

Звезда американского реалити-шоу "Остров любви" - Оландрия Картен - попала в объективы папарацци во время Недели моды в Нью-Йорке. Девушка привлекла внимание пикантным луком.

На Оландрии было черное боди с длинными рукавами и глубоким вырезом до пупка, через который она сверкнула пышным соблазнительным бюстом.

Оландрия Картен / © Getty Images

Оландрия Картен / © Getty Images

Верх она скомбинировала с юбкой-сеткой с разрезом, украшенной стразами и металлическими кольцами. На бедрах была имитация пояса, расшитого разноцветными пайетками разного размера.

Картен дополнила образ черными остроносыми слингбэками, черной сумочкой с ручкой-цепочкой, длинными серебряными серьгами, пирсингом в пупке и экстравагантными металлическими аксессуарами на руках. У нее были распущенные волосы, макияж смоки-айс и французский маникюр.

Дата публикации
Количество просмотров
42
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie