В боди с вырезом до пупка: американская звезда реалити блеснула соблазнительным бюстом в Нью-Йорке
27-летняя Оландрия Картен привлекла внимание своим смелым нарядом.
Звезда американского реалити-шоу "Остров любви" - Оландрия Картен - попала в объективы папарацци во время Недели моды в Нью-Йорке. Девушка привлекла внимание пикантным луком.
На Оландрии было черное боди с длинными рукавами и глубоким вырезом до пупка, через который она сверкнула пышным соблазнительным бюстом.
Верх она скомбинировала с юбкой-сеткой с разрезом, украшенной стразами и металлическими кольцами. На бедрах была имитация пояса, расшитого разноцветными пайетками разного размера.
Картен дополнила образ черными остроносыми слингбэками, черной сумочкой с ручкой-цепочкой, длинными серебряными серьгами, пирсингом в пупке и экстравагантными металлическими аксессуарами на руках. У нее были распущенные волосы, макияж смоки-айс и французский маникюр.