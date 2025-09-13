В боди с вырезом до пупка: американская звезда реалити блеснула соблазнительным бюстом в Нью-Йорке

Оландрия Картен / © Getty Images

Звезда американского реалити-шоу "Остров любви" - Оландрия Картен - попала в объективы папарацци во время Недели моды в Нью-Йорке. Девушка привлекла внимание пикантным луком.

На Оландрии было черное боди с длинными рукавами и глубоким вырезом до пупка, через который она сверкнула пышным соблазнительным бюстом.

Оландрия Картен / © Getty Images

Верх она скомбинировала с юбкой-сеткой с разрезом, украшенной стразами и металлическими кольцами. На бедрах была имитация пояса, расшитого разноцветными пайетками разного размера.

Картен дополнила образ черными остроносыми слингбэками, черной сумочкой с ручкой-цепочкой, длинными серебряными серьгами, пирсингом в пупке и экстравагантными металлическими аксессуарами на руках. У нее были распущенные волосы, макияж смоки-айс и французский маникюр.