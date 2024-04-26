В боди с вырезом до пупка: британская актриса на премьере фильма "Королевство планеты обезьян"

Фрея Аллан в пикантном образе представила научно-фантастический экшен, в котором сыграла главную роль.

Актриса и звезда сериала "Ведьмак" от Netflix – Фрея Аллан – посетила премьеру научно-фантастического фильма "Королевство планеты обезьян" в Лондоне, в котором сыграла главную роль.

На мероприятии она предстала в черных штанах-палаццо и полупрозрачном сером боди, расшитом камнями, с откровенным вырезом до пупка. В этом наряде Фрея сверкнула пикантным декольте и плоским животом.

Фрея Аллан / Фото: Getty Images

Аутфит Аллан дополнила черными остроносыми туфлями. Актриса сделала укладку с мокрым эффектом, макияж с помадой оттенка пыльной розы и завершила лук золотыми украшениями с бриллиантами.

В украинский прокат фильм выйдет 9 мая.

Читайте также: