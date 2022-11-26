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В боди в горошек и мини-юбке с перьями: участница "Холостяка-12" в эффектном луке продемонстрировала стройные ноги

В боди в горошек и мини-юбке с перьями: участница "Холостяка-12" в эффектном луке продемонстрировала стройные ноги

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
4139
Время на прочтение
2 мин
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В боди в горошек и мини-юбке с перьями: участница "Холостяка-12" в эффектном луке продемонстрировала стройные ноги

Instagram Александры

Александра в белоснежном образе пришла к холостяку на церемонию роз.

В пятом выпуске реалити-шоу "Холостяк-12" церемония роз была в другом формате, чем обычно. Главный герой проекта – бизнесмен Алекс Топольский – написал каждой девушке записку с местом и временем их встречи. Так что каждая участница имела возможность один на один встретиться с холостяком и поговорить.

Церемония роз началась со встречи Алекса с 29-летним директором IT-компании Александрой Погореловой.

Скрин видео / ©
Скрин видео

Девушка очаровала бизнесмена своим эффектным луком. На ней был белый наряд, состоявший из боди в горошек и короткой юбки с перьями, и светлые босоножки. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги Саши.

Скрин видео / ©
Скрин видео

Образ она дополнила прической, уложенной назад, макияжем с акцентом на глазах, жемчужными серьгами-пусетами и золотой цепочкой с подвеской.

Скрин видео / ©
Скрин видео
Скрин видео / ©
Скрин видео

Саша опубликовала в Instagram фото своего аутфита и поделилась в посте впечатлениями от этого выпуска.

Instagram Александры / ©
Instagram Александры

"Сегодня я наконец в своем образе на церемонии роз. Такая захватывающая неделя была для меня, столько событий. Но вспоминаю как эти ссоры с девушками очень угнетали меня, было тяжело, уже прошла 5 неделя, все на нервах, у каждого есть своя история, свои чувства.

По моим глазам вы видели, в каком я шоке была, когда ушла @yuliya_kavchuk. Неожиданно! Но я знаю, что Юля обретет свою любовь! И вообще в реальной жизни я не замечала этой твоей неуверенности! Ты настоящая, самая лучшая, с тобой невозможно не улыбаться!" – написала Саша.

Напомним, в пятом выпуске Алекс Топольский решил попрощаться с двумя участницами.

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Дата публикации
Просмотры
4139
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