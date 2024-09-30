В боди в сетку: американская артистка пришла без трусов на Неделю моды в Париже

Чтобы привлечь к себе внимание на ивенте, знаменитости выбирают для себя откровенные луки.
Наше внимание на Парижской неделе моды привлекла американская артистка Kesh. Девушка пришла на показ коллекции весна-лето 2025 года бренда Ottolinger.
Звезда выглядела провокационно. На ней было боди в сетку, под которым был лиф-треугольники с изображениями глаз. А вот трусы Kesh решила не одевать.
На ней также была молочная юбка с завязкой и вырезом на бедре.
Аутфит девушка дополнила светлыми кроссовками. А еще у нее была экстравагантная прическа с косичками и "мокрыми" локонами, а также арт-макияж.
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