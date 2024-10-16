В бодисьюте и плаще: 50-летняя Тайра Бэнкс вышла на подиум, и это было грандиозное дефиле

Известная модель закрыла показ своим выходом.
Американская модель Тайра Бэнкс - одна из тех моделей, которые стали суперзвездами благодаря сотрудничеству с Victoria's Secret. Она пополнила ряды ангелов Victoria's Secret в 1997 году. К этому моменту ее карьера только начала по-настоящему развиваться. Тайра приняла участие в 9 показах и появлялась на подиуме с 1996-го по 2003-й, а также в 2005-м.
Сейчас она успешная и знаменитая, вела множество телепроектов, а также снималась для обложек множества изданий.
15 октября, во время грандиозного камбек-шоу Victoria's Secret, Тайра опять вышла на подиум во время показа. Известная 50-летняя модель закрыла шоу, продефилировав в черном ансамбле.
Бэнкс сделали роскошную шевелюру, просто расчесав ее волосы, а также она надела бодисьют со стразами, талию подчеркнула корсетом с вышивкой и надела бюстгальтер.
Также образ дополнило болеро и плащ-накидка с серебряным принтом.
В камбек-шоу Victoria's Secret приняли участие такие звездные модели: Адриана Лима, Тайра Бэнкс, Джиджи Хадид, Алессандра Амбросио, Кейт Мосс с дочерью Лилой. А хедлайнерами показа стали певицы Шер, Tyla и LiSA из BLACKPINK.
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