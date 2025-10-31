ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
145
1 мин

В богемном наряде на красную дорожку: Меган Фэйхи сверкнула плоским животом

Она выбрала неочевидный наряд, который удивил многих.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Меган Фэйхи

Меган Фэйхи / © Associated Press

35-летняя актриса Меган Фэйхи — звезда сериалов «Белый лотос» и «Идеальная пара» — привлекла всеобщее внимание на мероприятии Time100 Next, которое прошло в Нью-Йорке.

Образ для красной дорожки актриса выбрала необычный, поскольку надела комплект от Модного дома Chloé из коллекции осень-зима 2025. Ее лук включал микро-топ из шифона дополненного кружевом и пуговицами. Также ток был с тонкими рюшами и бретельками. Также Меганн надела макси юбку заниженной талией и рюшами, которая была выполнена в ярком медном цвете.

Меган Фэйхи / © Associated Press

Меган Фэйхи / © Associated Press

Этот выбор наряда кардинально отличался от платья, который актриса выбрала для вручения премии «Эмми». Она надела на мероприятие элегантное и смелое платье от Valentino из коллекции осень-зима 2025 с очень эффектным декольте.

Меган Фэйхи / © Associated Press

Меган Фэйхи / © Associated Press

145
