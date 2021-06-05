В бохо-образе и с любимой сумкой: Джиджи Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Знаменитость заметили на Манхеттене.

26-летняя супермодель в очередной раз продемонстрировала непринужденный образ. Джиджи выбрала вязаную крючком кофту с коротким рукавом нежно-желтого оттенка, которую украшали небольшие вышитые цветы. Сочетала она ее с широкими льняными штанами горчичного цвета и белыми шлепанцами.

Волосы супермодель собрала в высокий конский хвост скранчем. Дополнили ее образ солнцезащитные очки, желтое ожерелье и ее любимая маленькая квадратная сумка от бренда Loro Piana.

Джиджи Хадид / Getty Images

С сумкой от Loro Piana Джиджи появляется в последнее время очень часто и сочетает ее совершенно со всем. Например, как-то она была замечена с этим аксессуаром на ступеньках, пока ждала свой автомобиль.

Джиджи Хадид / Getty Images

Читайте также: Похвасталась маникюром и новой прической: оригинальный лук Джиджи Хадид

Джиджи Хадид на прогулках с дочерью (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку