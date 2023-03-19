В болотном платье и с красивым макияжем: 65-летняя Шэрон Стоун очаровала образом

Голливудская актриса Шэрон Стоун, которая недавно отпраздновала свое 65-летие, произвела фурор на красной дорожке своим эффектным выходом.

Шэрон приняла участие в благотворительном гала-вечере 2023 Женского фонда исследования рака, который прошел в отеле Four Seasons, в Беверли-Хиллз.

Звезда "Основного инстинкта" блистала на красной дорожке в платье болотного цвета, которое было с рукавами-перчатками и частично переливалось стразами. В руке она держала миниатюрный золотой клатч, а на ее запястье сверкал широкий золотой браслет.

Шерон сделала красивую укладку, вечерний макияж с акцентом на губы и надела крупные серьги-кольца.

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

Выступая на сцене и призывая коллег делать пожертвования, Шэрон Стоун также рассказала о своих собственных битвах за здоровье, включая почти смертельный инсульт в 2001 году и операцию по удалению опухолей груди в 1990-х годах.

Недавно на послеоскаровской вечеринке Шэрон Стоун блистала в роскошном лимонном платье от Tony Ward Couture и с сумкой Dolce & Gabbana в руках.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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