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В болотном платье и с красивым макияжем: 65-летняя Шэрон Стоун очаровала образом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
3010
Время на прочтение
1 мин
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В болотном платье и с красивым макияжем: 65-летняя Шэрон Стоун очаровала образом

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

Голливудская актриса Шэрон Стоун, которая недавно отпраздновала свое 65-летие, произвела фурор на красной дорожке своим эффектным выходом.

Шэрон приняла участие в благотворительном гала-вечере 2023 Женского фонда исследования рака, который прошел в отеле Four Seasons, в Беверли-Хиллз.

Звезда "Основного инстинкта" блистала на красной дорожке в платье болотного цвета, которое было с рукавами-перчатками и частично переливалось стразами. В руке она держала миниатюрный золотой клатч, а на ее запястье сверкал широкий золотой браслет.

Шерон сделала красивую укладку, вечерний макияж с акцентом на губы и надела крупные серьги-кольца.

Шэрон Стоун / © Getty Images
Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

Выступая на сцене и призывая коллег делать пожертвования, Шэрон Стоун также рассказала о своих собственных битвах за здоровье, включая почти смертельный инсульт в 2001 году и операцию по удалению опухолей груди в 1990-х годах.

Недавно на послеоскаровской вечеринке Шэрон Стоун блистала в роскошном лимонном платье от Tony Ward Couture и с сумкой Dolce & Gabbana в руках. 

Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
3010
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