"В большой войне мелких дел не бывает": Елена Кравец прочитала проникновенное стихотворение

Актриса "Вечернего квартала" Елена Кравец обратилась к своим подписчикам.

Не в первый раз Елена постит видео и поддерживает всех украинцев во время войны.

"Наблюдаю такую картину, что очень многие из тех, кто уехал, отвез детей, женщин в безопасное место, сейчас испытывают синдром выжившего. Это такое чувство вины, когда тебе кажется, что ты бездействуешь. Я уверена, что каждый из нас независимо от того, где сейчас находится, может быть полезным. Вы можете совершать много маленьких действий, потому что в большой войне мелких дел не бывает.

Именно об этом написал свое стихотворение один из моих любимых украинских авторов, автор песни слов группы Kazka – "Плакала" Сережа (Седрик) Локшин".

Елена прочитала это стихотворение и добавила: "Слава Украине! Делайте, что можете, и все будет хорошо!"

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