- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
В бомбере и брюках-карго: стильная Рози Хантингтон-Уайтли сходила на «Формулу-1»
Известная модель посетила зрелищное спортивное событие в Дохе.
38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли прилетела в Катар, чтобы посетить зрелищные гонки — этап чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Катара. Как все прошло, она показала в своем Instagram.
Для такого своего выхода в свет англичанка выбрала стильный лук. Она надела белый топ, бомбер верблюжьего цвета, черные брюки-карго и туфли-лодочки. Волосы она оставила распущенными, лишь слегка подкрутив кончики, а на лице сделала свой фирменный естественный макияж с розовой помадой.
Судя по эмоциям модели, гонка ей понравилась.
Ранее, напомним, еще одна модель — Наоми Кэмпбелл — вся в коже появилась на «Формуле-1» в Лас-Вегасе. Супермодель появилась там в питоновом тренче из коллекции прет-а-порте бренда Elie Saab сезона весна-лето 2026 и в коричневом комбинезоне Zimmermann.