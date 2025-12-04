В бомбере и брюках-карго: стильная Рози Хантингтон-Уайтли сходила на «Формулу-1»

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли прилетела в Катар, чтобы посетить зрелищные гонки — этап чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Катара. Как все прошло, она показала в своем Instagram.

Для такого своего выхода в свет англичанка выбрала стильный лук. Она надела белый топ, бомбер верблюжьего цвета, черные брюки-карго и туфли-лодочки. Волосы она оставила распущенными, лишь слегка подкрутив кончики, а на лице сделала свой фирменный естественный макияж с розовой помадой.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Судя по эмоциям модели, гонка ей понравилась.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, еще одна модель — Наоми Кэмпбелл — вся в коже появилась на «Формуле-1» в Лас-Вегасе. Супермодель появилась там в питоновом тренче из коллекции прет-а-порте бренда Elie Saab сезона весна-лето 2026 и в коричневом комбинезоне Zimmermann.