В бомбере и лосинах: актриса Люси Хейл сходила на утреннюю прогулку

В бомбере и лосинах: актриса Люси Хейл сходила на утреннюю прогулку

Актрисы выбрала простые спортивные вещи.

32-летнюю актрису Люси Хейл сфотографировали в Лос-Анджелесе папарацци, когда она вышла на ежедневную утреннюю прогулку. На звезде сервала "Милые обманщицы" был спортивный лук, в котором она сочетала черный стеганый бомбер, серую футболку и спортивные лосины с полосками на икрах.

Пополнила лук девушка кроссовками, солнцезащитными очками и несколькими украшениями на шее и руках. В руках Люси несла напиток в специальной картонной переноске, мобильный телефон и ключи от машины.

Люси Хейл / Getty Images

А вот на странице в Instagram девушка опубликовала милый снимок со своим псом.

Люси Хейл / Instagram Люси Хейл

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