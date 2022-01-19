В бомбере и лосинах: актриса Люси Хейл сходила на утреннюю прогулку

Актрисы выбрала простые спортивные вещи.
32-летнюю актрису Люси Хейл сфотографировали в Лос-Анджелесе папарацци, когда она вышла на ежедневную утреннюю прогулку. На звезде сервала "Милые обманщицы" был спортивный лук, в котором она сочетала черный стеганый бомбер, серую футболку и спортивные лосины с полосками на икрах.
Пополнила лук девушка кроссовками, солнцезащитными очками и несколькими украшениями на шее и руках. В руках Люси несла напиток в специальной картонной переноске, мобильный телефон и ключи от машины.
А вот на странице в Instagram девушка опубликовала милый снимок со своим псом.
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