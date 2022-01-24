В бомбере и с голыми ногами: Кара Делевинь приехала на шоу Dior

В бомбере и с голыми ногами: Кара Делевинь приехала на шоу Dior

29-летняя британская модель прилетела на Неделю моды в Париже.

Кара Делевинь посетила показ коллекции Dior сезона весна-лето 2022 во время Недели высокой моды в Париже. Модель надела белую рубашку, черный галстук и нечто похожее на мини-юбку, а сверху набросила объемный бомбер от Christian Dior.

Кара Делевинь / Getty Images

Кара также была в туфлях-лоферах от Christian Dior, как и британская аристократка леди Амелия Виндзор, тоже посетившая модное шоу.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

Кара распустила светлые волосы и завязала один небольшой хвост сбоку, надела одну серьгу-висюльку и дополнила образ макияжем в теплых оттенках. Ногти у модели были накрашены прозрачным лаком, а на пальце было золотое кольцо.

Кара Делевинь / Getty Images

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