В бомбере и штанах-палаццо: 78-летняя Шер в стильном луке попала в объективы папарацци

Шер попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Артистка выглядела стильно в образе total black.

На ней был бомбер с серебряными молниями, кружевной корсет и штаны-палаццо с поясом с серебряной пряжкой. Лук звезда скомбинировала с черными ботильонами на высоких платформах и каблуках.

Шер / Фото: Getty Images

Шер вернулась к своему привычному цвету волос – черному. Она сделала прическу с локонами, макияж с розовыми тенями на веках и французский маникюр. Аутфит она дополнила серьгами-крестиками, цепочками с крестиками и кольцами с камнями.

Напомним, Шер в олимпийке цвета бургунди и штанах со стразами появилась на мероприятии в Санта-Монике.

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