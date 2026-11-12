В бордовом костюме и с бабочками: жена миллиардера Лорен Санчес в эффектном образе представила свою новую детскую книгу

Лорен Санчес

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Лорен Санчес опубликовала в Instagram серию новых фотографий. На них она продемонстрировала эффектный образ, в котором появилась на американских телешоу, где презентовала свою детскую книгу «The Fly Who Flew to the North Pole» («Муха, которая полетела на Северный полюс»).

Санчес выбрала для телевизионных эфиров элегантный бархатный костюм насыщенного бордового оттенка, состоявший из приталенного жакета и юбки-карандаша длиной до колен, и черного топа с декольте.

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Лорен Санчес

Жакет был украшен брошью в виде серебристой бабочки. Еще одна маленькая бабочка красовалась на манжете рукава. Наряд Лорен дополнили нюдовые лакированные туфли-лодочки на высоких шпильках.

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Лорен Санчес

Санчес сделала красивую прическу с локонами и нежный макияж с длинными ресницами и помадой нежного розового оттенка. В ушах у нее были серьги с камнями, а на руках — кольцо с большим камнем.

В посте Лорен сообщила о выходе своей книги, посвященной детям, испытывающим трудности с чтением и обучением.

Лорен Санчес

«Эта книга для ребенка, который сидит на задней парте и боится читать вслух. Для того, кто думает, что он глупый, потому что ему еще никто не сказал, что его мозг просто работает по-другому», — написала Санчес.

Она пояснила, что в этой истории рассказывается о персонаже Рио, который не умеет ориентироваться по компасу, но его друг Флинн показывает ему другой путь.

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Лорен Санчес

«Каждому ребенку, который когда-либо чувствовал, что отстает от других: вы далеко пойдете. Иногда вам просто нужен друг для этого путешествия», — добавила писательница.

Лорен также поблагодарила команды программ CBS Mornings, Extra TV и FOX LA за возможность рассказать о своей книге в эфире.

Напомним, Лорен Санчес в мини-юбке с мехом и на шпильках попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.

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