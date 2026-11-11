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- Шоу-бизнес
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В бордовых лоферах и с крокодиловой сумкой: папарацци подловили Дженнифер Лоуренс в Нью-Йорке
Актриса выбрала для прогулки по городу комфортный аутфит.
Дженнифер Лоуренс попала в объектив папарацци во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Знаменитость продемонстрировала стильный комфортный лук/
На Джен был черный удлиненный жакет свободного кроя, который она сочетала с черными широкими брюками. Под жакет актриса надела черную блузку с рюшами, которую дополнила темным платком, повязанным вокруг шеи.
Монохромный аутфит Лоуренс дополнила бордовыми замшевыми лоферами без каблуков. В руке звезда держала роскошную черную сумку Hermès Kelly с тиснением под крокодила и золотистой фурнитурой. Также она держала стаканчик кофе.
У Джен была прическа с локонами, на лице — черные солнцезащитные очки, а на руках — лаконичные кольца.