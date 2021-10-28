В босоножках осенью: Алессандра Амбросио напугала видом своих ног

40-летняя бразильская модель давно не попадала в объективы уличных фотографов.

Вчера Алессандру Амбросио сфотографировали в Лос-Анджелесе, похоже, звезда направлялась по каким-то личным делам. Погода в Лос-Анджелесе позволяет модели носить босоножки и кроп-топ, поверх которого Алессандра набросила кофейный кардиган на пуговицах, его модель расстегнула. Также Алессандра была в джинсах клеш и с коричневой сумкой.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Повседневный лук модели дополняли солнцезащитные очки, несколько браслетов на шее, миниатюрные серьги, а также несколько браслетов на запястье и кольцо. Лук получился довольно стильным, пугает только вид ног Алессандры. То ли обувь не удобная, то ли модель сильно похудела… Как считаете?

Ноги Алессандры Амбросио / Getty Images

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