В босоножках с огромной подошвой: "Мисс Аргентина" привлекла внимание на фэшн-показе экстравагантной обувью

Валентина Феррер / © Getty Images

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Аргентинская модель, «Мисс Аргентина – 2014» – Валентина Феррер – посетила модный показ бренда Marc Jacobs 2026 в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Красавица появилась на фэшн-событии в гламурном ярком луке в стиле Barbiecore. На ней было атласное розовое платье миди приталенного силуэта с пикантным декольте и бретелями-халтером.

Валентина Феррер / © Getty Images

Но главным акцентом ее образа была обувь от Marc Jacobs, которая и привлекла внимание публики и фотографов. Феррер обула экстравагантные неоново-розовые босоножки с огромной подошвой и на шпильках, которые были похожи на мультяшные. Они имели два ремешка через пальцы и один более тонкий ремешок, огибающий пятку, фиксируя ее.

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Валентина Феррер / © Getty Images

Свой аутфит Валентина дополнила серебряной сумочкой с цепочкой, изысканно контрастирующей с ярким розовым цветом.

Волосы она собрала в высокий гладкий хвост, выпустив спереди одну прядь, сделала макияж с черными стрелками и бежевой помадой, красный маникюр, украсила уши серьгами-гвоздиками с камнями, а руки – кольцами.

Напомним, Валентина Феррер в бордовом бикини со стрингами блеснула упругими ягодицами.