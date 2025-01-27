В ботфортах и мини-платье с пикантным декольте: участница "Холостяка-13" соблазнительно позировала на комоде

Участница "Холостяка-13" – Анастасия Анисимова – опубликовала в Instagram снимок из новой фотосессии, на котором она продемонстрировала соблазнительный аутфит.

Позировала Настя на комоде в черном мини-платье без бретелек и с пикантным декольте. Лук она дополнила прозрачными перчатками в черный горошек и черными остроносыми ботфортами на шпильках.

Анастасия Анисимова/Instagram Анастасии Анисимовой

Девушка сделала укладку с локонами и макияж с пышными ресницами.

Напомним, участница "Холостяка-13" Юстина Багай отдыхает на горнолыжном курорте Буковель.

Читайте также: