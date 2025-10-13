- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 1 мин
В ботфортах и шубе на голое тело: жена миллиардера Лорен Санчес продемонстрировала новый роскошный лук
Телеведущая, журналистка и бизнесвумен обожает носить нарядную одежду.
Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опубликовала в Instagram видео со своей поездки во Францию на Неделю моды в Париже.
Видеоролик состоял из фотографий, на которых бизнесвумен продемонстрировала роскошный образ от Balenciaga. На ней была черная шуба А-силуэта, которую она надела на голое тело. Лорен спустила верхнюю одежду с одного плеча, добавив аутфиту обольстительности. Талию она подчеркнула черным широким поясом.
Лук Санчес дополнила черными ботфортами на шпильках. Она сделала красивую прическу «Мальвинка», которую украсила черным бантом, вечерний макияж, и надела на лицо черные очки.
«Парижские ночи, мечты Balenciaga», — подписала она видео.
Напомним, ранее Лорен Санчес похвасталась эффектным аутфитом в винтажном красном платье с откровенным декольте.