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В ботфортах на каблуках и полупрозрачной тунике: Ленний Кравиц на красной дорожке

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
478
Время на прочтение
1 мин
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В ботфортах на каблуках и полупрозрачной тунике: Ленний Кравиц на красной дорожке

Ленни Кравиц / Фото: Associated Press

Музыкант всегда умел выбрать эффектный образ.

Ленни Кравиц является одной из тех мужчин звезд, чьи образы интересно рассматривать. Он не загоняет себя в рамки гендерных стереотипов и с большим вкусом и умением миксует элементы женской и мужской одежды стили и подбирает аксессуарры  

Его появление на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в этом году было очень ярким. Церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла состоялась в эту субботу, 5 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. 
Ленни представлял на мероприятии новобранца Лайонела Ричи. 

Для выхода он надел кожаные брюки цвета марсала и ботфорты им в тон на довольно высоком каблуке с питоном тиснением и расшитую серебром полупрозрачную тунику с геометрическим орнаментом и высокими разрезами по бокам. 

Ленни Кравиц / © Associated Press
Ленни Кравиц / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
478
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