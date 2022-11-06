В ботфортах на каблуках и полупрозрачной тунике: Ленний Кравиц на красной дорожке

Ленни Кравиц является одной из тех мужчин звезд, чьи образы интересно рассматривать. Он не загоняет себя в рамки гендерных стереотипов и с большим вкусом и умением миксует элементы женской и мужской одежды стили и подбирает аксессуарры

Его появление на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в этом году было очень ярким. Церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла состоялась в эту субботу, 5 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Ленни представлял на мероприятии новобранца Лайонела Ричи.

Для выхода он надел кожаные брюки цвета марсала и ботфорты им в тон на довольно высоком каблуке с питоном тиснением и расшитую серебром полупрозрачную тунику с геометрическим орнаментом и высокими разрезами по бокам.

Ленни Кравиц / Фото: Associated Press

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