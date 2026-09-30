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В бра и юбке с бахромой: Дакота Джонсон похвасталась стройной фигурой на премьере в Нью-Йорке
Актриса появилась на киномероприятии в наряде от Calvin Klein.
Дакота Джонсон посетила нью-йоркскую премьеру фильма «Верити» от Amazon MGM Studios, в котором исполнила одну из главных ролей. Вместе с ней фильм представили Энн Хэтэуэй, Джош Хартнетт и другие члены актерского состава.
Дакота появилась там в эффектном белом наряде, сшитом на заказ Calvin Klein Collection, в котором она продемонстрировала стройную фигуру. Комплект состоял из бра на тонких бретельках и длинной юбки с высоким разрезом.
Наряд был расшит прозрачными переливающимися пайетками и украшен рядами бахромы из черно-белого бисера. Такой декор при движении актрисы создавал завораживающий эффект мерцающего водопада.
Лук Джонсон дополнила белыми босоножками с квадратными носками. В ушах у нее серьги-кольца с камнями, а на шее — бриллиантовое колье.
Волосы с ровной челкой она частично собрала на макушке, а остальные пряди ниспадали на спину легкими волнами. В макияже звезда сделала акцент на красной помаде. Красный маникюр и педикюр завершили аутфит Дакоты.
В психологическом триллере, снятом по одноименному бестселлеру Коллин Гувер, Дакота сыграла писательницу Лоуэн Эшли. Героиня соглашается завершить серию романов известной писательницы Верити Кроуфорд, которая после трагического события не может работать. Поселившись в доме писательницы, Лоуэн находит ее жуткие автобиографические записи, после чего работа превращается в опасное расследование. Роль Верити исполнила Энн Хэтэуэй, а ее мужа Джереми сыграл Джош Хартнетт.
Фильм «Верить» выходит в украинский прокат 1 октября.