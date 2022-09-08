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В бра-топе и штанах-палаццо: стильная победительница "Холостяка-11" в новом фотосете

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В бра-топе и штанах-палаццо: стильная победительница "Холостяка-11" в новом фотосете

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан порадовала фолловеров новыми фотографиями.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан снялась в новом фотосете. Снимки из него она опубликовала в Instagram.

Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Перед объективом фотокамеры девушка предстала в белом наряде: в бра-топе, рубашке и штанах-палаццо. Лук она дополнила белыми босоножками на каблуке.

Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Аня продемонстрировала тонкую талию и сверкнула пикантным декольте.

Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

В прошлый раз Богдан предстала в фотосессии в черно-белом мини-платье с принтом "зебра", которое идеально сидело на ее стройной фигуре и подчеркивала длинные ноги.

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