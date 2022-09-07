В бралетте с цветами: Ванесса Кирби в образе lady in red сияла на кинофестивале

Ванесса Кирби приехала на Венецианский кинофестиваль, чтобы представить фильм "Сын", в котором сыграла главную роль.

Актриса предстала перед фотокамерами в эффектном образе lady in red от Valentino из кутюрной коллекции осень-зима 2022 года.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Ее наряд состоял из бралетта, украшенного объемными красными цветами, и юбки миди с разрезом и такими же цветами. В этом луке девушка продемонстрировала стройную фигуру.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

На плечи Кирби накинула красное пальто и надела серебряные босоножки.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Аутфит Ванесса дополнила максимально естественным макияжем. Волосы она распустила и отказалась от украшений.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

А Сара Сампайо появилась на красной дорожке в элегантном образе. На ней было черное длинное платье, расшитое пайетками, которое имело высокий разрез спереди и небольшой шлейф. Модель демонстрировала на камеру свои стройные ноги.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

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