В бриллиантах и с дорогой сумкой: Джорджина Родригес сходила на ужин

Девушка вышла в свет и похвасталась своим луком в соцсетях.

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес посетила открытие магазина косметики и парфюмерии в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, а после сходила в ресторан на суши, фото откуда и показала в своем Instagram.

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Для своего очередного выхода в свет возлюбленная Криштиану Роналду выбрала длинное обтягивающее платье с кожаным поясом, которое дополнила черными мюлями на каблуке, роскошными аксессуарами с бриллиантами – часами, браслетом и кольцами, а также одной из ее многочисленных сумок Hermès Birkin в редком голубом цвете и из кожи крокодила.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Фото: Instagram Джорджины Родригес

На одном из фото Джорджина запечатлена со своей дочерью Беллой Эсмеральдой, которую она держит на руках.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее многодетная мать Джорджина Родригес показала, как поддерживает себя в форме.

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