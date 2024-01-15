В бриллиантах и с пышным декольте: эффектный образ Джорджины Родригес

Девушка любит дорогие аксессуары и часто ими хвастается.
29-летняя модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – продемонстрировала вечерний образ, в котором сходила на ужин.
Она надела красное платье из тонкой полупрозрачной ткани с эффектным декольте, подчеркнувшим ее грудь. Свой образ звезда дополнила дорогими аксессуарами - кольцами и браслетами с бриллиантами и черной Hermes Birkin из кожи крокодила, а также черными туфлями-лодочками на шпильках и "хищным" алым маникюром.
Напомним, ранее Джорджина Родригес посетила с сыном на гонку "Формулы-1". Мама с сыном позировали на трибунах. Джорджина была одета в обтягивающем платье-бюстье, которую дополнила роскошной голубой сумкой Hermes Birkin из крокодиловой кожи, на плечи она накинула голубой джемпер, а из украшений отдала предпочтение комплекту от Van Cleef & Arpels и кольцам и браслета Cartier.
Читайте также:
- В миниатюрном платье и на шпильках: эффектная Джорджина Родригес позировала на пирсе в Венеции
- В бикини и с малышкой на руках: Джорджина Родригес показала, как отдыхает на море
- В розовом платье-комбинации: Джорджина Родригес похвасталась сексуальным луком