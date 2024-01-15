В бриллиантах и с пышным декольте: эффектный образ Джорджины Родригес

Девушка любит дорогие аксессуары и часто ими хвастается.

29-летняя модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – продемонстрировала вечерний образ, в котором сходила на ужин.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Она надела красное платье из тонкой полупрозрачной ткани с эффектным декольте, подчеркнувшим ее грудь. Свой образ звезда дополнила дорогими аксессуарами - кольцами и браслетами с бриллиантами и черной Hermes Birkin из кожи крокодила, а также черными туфлями-лодочками на шпильках и "хищным" алым маникюром.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее Джорджина Родригес посетила с сыном на гонку "Формулы-1". Мама с сыном позировали на трибунах. Джорджина была одета в обтягивающем платье-бюстье, которую дополнила роскошной голубой сумкой Hermes Birkin из крокодиловой кожи, на плечи она накинула голубой джемпер, а из украшений отдала предпочтение комплекту от Van Cleef & Arpels и кольцам и браслета Cartier.

Джорджина Родригес с сыном на "Формуле-1" / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Читайте также:

Джорджина Родригес в эффектных образах и в бикини (10 фото)