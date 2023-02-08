В бриллиантах и сапфирах: какие украшения звезды выбрали на церемонию "Грэмми"

Звезды в этот раз подчеркнули свой стиль оригинальными украшениями.

В минувшие выходные в США отгремела ежегодная церемония "Грэмми", которая считается высшей наградой в музыкальной индустрии.

Звезды на мероприятии демонстрировали образы от дорогих и роскошных модных брендов, а также дополняли их невероятными ювелирными изделиями. Согласно изданию The Adventurine, звезды на украшениях не экономили и выбирали аксессуары из бриллиантов, сапфиров и от именитых брендов.

Тейлор Свифт блистала на красной дорожке в синем наряде от Roberto Cavalli, который дополнила огромными серьгами от американского ювелирного бренда Lorraine Schwartz в форме ромбов. В серьгах были использованы бриллианты, сапфиры и турмалин параиба.

Фото: Associated Press

Cardi B сочетала архитектурное синее платье от Gaurav Guptagown с овальными бриллиантовыми серьгами Messika.

Фото: Associated Press

Бейонсе же ежегодно надевает украшения с бриллиантами от Lorraine Schwartz, и этот год не стал исключением. Она дополнила свой наряд от Gucci серьгами-подвесками с крупными камнями.

Фото: Associated Press

Невероятно гламурная Дженнифер Лопес сочетала несколько ожерелий Serpenti от Bulgari High Jewelry со своим платьем от Gucci, украшенном стразами. На безымянном пальце звезды было ее роскошное помолвочное кольцо от Ilan Portugali с зеленым бриллиантом.

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У Адель замечательный вкус и в этот раз она сочетала свое элегантное сшитое на заказ платье от Louis Vuitton с бриллиантами от Tiffany. Серьги у нее были в виде крупных цветов, а на запястье красовался лаконичный браслет.

Фото: Associated Press

Нежная Оливия Родриго выглядела потрясающе в черном кулоне от Elsa Peretti for Tiffany Bean, который сочетала с полупрозрачным платьем от Miu Miu.

Фото: Associated Press

Дочь Мадонны Лурдес Леон отдала предпочтению красному платью от AREA, которое дополнила бриллиантовым крестом от Loree Rodkin.

Фото: Associated Press

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