В бриллиантах и серебряном платье с бахромой: гламурный выход Линдсей Лохан

37-летняя актриса в наряде цвета металлик сияла на афтепати премии "Оскар".

Линдсей Лохан посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз. Она предстала в гламурном образе.

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

На ней было длинное серебряное платье макси с бахромой из пайеток и без бретелек.

Линдсей Логан / Фото: Associated Press

Актриса сделала аккуратную укладку, макияж с тенями медного оттенка, уши украсила длинными бриллиантовыми серьгами, а руки – браслетом и кольцами. А вот шею Линдсей решила оставить без украшений. Ключицы и зону декольте она намазала хайлайтером.

Линдсей Логан / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Линдсей Лохан попала в объективы папарацци в классическом сером пальто и белом платье с разноцветным флористическим принтом.

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