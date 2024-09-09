В бриллиантовых украшениях и платье со стразами: экс-девушка сына Алена Делона на кинофестивале в Венеции

Свева Альвити в эффектном наряде сияла на красной дорожке.

Бывшая девушка сына Алена Делона – Энтони Делона, итальянская актриса Свева Альвити посетила церемонию закрытия Венецианского кинофестиваля на острове Лидо.

На красной дорожке девушка появилась в эффектном аутфите. На ней было бежевое платье-бюстье по фигуре, полностью расшитое стразами. Свева выглядела стройно и красиво.

Свева Альвити / Фото: Getty Images

Волосы она уложила в локоны, сделала макияж с блестящими тенями, молочный маникюр и завершила лук бриллиантовыми украшениями – серьгами, колье и кольцом.

Свева Альвити / Фото: Associated Press

Напомним, итальянская актриса Денизе Капецца на Венецианском кинофестивале предстала в белом платье макси без бретелек, пышным декольте с драпировкой, баской с серебряными вставками и высоким разрезом.

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