В бронежилете и с оружием: Злата Огневич поддержала своих поклонников

Певица призналась, что мечтает о скорейшей победе Украины.

Злата Огневич опубликовала в Instagram фотографию, на которой она появилась в бронежилете, полицейской кепке и с оружием в руках. Снимок был сделан во время мероприятия в поддержку бойцов и их семей.

В подписи на фото певица призналась, о чем она мечтает – это победа Украины над врагом.

"Сообщаю. По состоянию на сегодняшний день Украину знают и уважают во всем мире. Скоро мы победим врага и обнимемся с родными и будем от счастья плакать. Полиция Киева на страже и охраняет город и его жителей. Спасибо каждому, каждой.

Если спросите о моей заветной мечте, я отвечу – это ДЕБЛОКАДА Мариуполя и ПОБЕДА Украины. Освободить людей, прекратить геноцид и предоставить подкрепление ТИТАНОВЫМ ГЕРОЯМ, всем нашим бойцам, которые находятся в Мариуполе, защищают Украину. Они присягали народу Украины. И я верю, что деблокада состоится! А за ней – дальнейшее освобождение юга и востока. Слава Украине! Слава Героям! PLEASE! Support Ukraine! Support my Homeland! I pray for PEACE in Ukraine", – написала Огневич.

Ранее артистка продекламировала отрывок стихотворения "Элли и очень маленький человек" Владимира Тока.

