В бронежилете на голое тело и брюках-сигаретах: дерзкая Кара Делевинь в Dior вышла на красную дорожку

Модель пришла на Met Gala с громким феминистским заявлением.
Кара Делевинь тоже стала гостьей самого крупного фэшн-события года – церемонии Met Gala, которая прошла в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке.
В отличие от других звездных красоток, Кара отказалась от платья. Она вышла на красную дорожку в белом луке от Dior, который состоял из брюк-сигарет и бронежилета, надетого на голое тело.
На жилете была надпись Peg the Patriarchy, что можно перевести как "к черту патриархат".
В комментарии изданию Vogue Делевинь отметила, что этим заявлением она хочет привлечь внимание общественности к расширению прав и возможностей женщин, гендерном равенству.
Свой дерзкий аутфит модель дополнила белыми босоножками на высокой платформе и шпильках, укладкой с мокрым эффектом и насыщенным макияжем глаз с темно-рубиновыми тенями. Красный маникюр и педикюр завершили лук Кары.
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