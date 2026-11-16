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- Шоу-бизнес
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В бронзово-золотистом наряде: Зендея надела на премию платье со слишком узким корсетом
Актриса выбрала архивный наряд от Giles Deacon с жестким корсетом без бретелек.
Зендея стала гостьей церемонии вручения премии Governors Awards в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Звезда сияла перед фотографами в архивном платье Giles Deacon бронзово-золотистого оттенка. Жесткий корсет с низкой, почти прямой линией декольте сильно сдавливал грудь актрисы.
В области бедер платье резко расширялось благодаря двум выступам-баской с заостренными краями. От них до пола спускалась ажурная юбка-сетка с мелкими блестками, сквозь плетение которой просвечивала гладкая ткань в тон.
Наряд Зендея дополнила длинными серьгами с бронзовыми шариками, а также золотистым браслетом. Короткие волосы она уложила в текстурированную прическу, а в макияже сочетала дымчатые тени в коричневых тонах с карамельным блеском для губ.
Напомним, Зендея вернулась к образу из промо-тура «Одиссеи».