В бронзово-золотистом наряде: Зендея надела на премию платье со слишком узким корсетом

Зендея / © Associated Press

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Зендея стала гостьей церемонии вручения премии Governors Awards в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Звезда сияла перед фотографами в архивном платье Giles Deacon бронзово-золотистого оттенка. Жесткий корсет с низкой, почти прямой линией декольте сильно сдавливал грудь актрисы.

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Зендея / © Associated Press

В области бедер платье резко расширялось благодаря двум выступам-баской с заостренными краями. От них до пола спускалась ажурная юбка-сетка с мелкими блестками, сквозь плетение которой просвечивала гладкая ткань в тон.

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Зендея / © Associated Press

Наряд Зендея дополнила длинными серьгами с бронзовыми шариками, а также золотистым браслетом. Короткие волосы она уложила в текстурированную прическу, а в макияже сочетала дымчатые тени в коричневых тонах с карамельным блеском для губ.

Зендея / © Associated Press

Напомним, Зендея вернулась к образу из промо-тура «Одиссеи».

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