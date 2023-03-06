Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В бронзовом купальнике: Деми Роуз сверкнула сосками и похвасталась большими ягодицами

В бронзовом купальнике: Деми Роуз сверкнула сосками и похвасталась большими ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1249
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В бронзовом купальнике: Деми Роуз сверкнула сосками и похвасталась большими ягодицами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская красавица продолжает радовать подписчиков своими соблазнительными образами.

Деми Роуз опубликовала в Instagram горячие снимки из новой фотосессии, в которой она предстала в сексуальном образе египетской богини.

Модель соблазнительно позировала в бронзовом купальнике, украшенном в зоне декольте золотой фурнитурой и цветным бисером.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

В нем Деми сверкнула сосками, похвасталась тонкой талией и широкими бедрами.

Роуз также не упустила возможности продемонстрировать на камеру свои пышные ягодицы.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Девушка уложила волосы в локоны и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах. В ушах у нее были золотые серьги с камнями, а на пальцах – золотые кольца. Бежево-черный маникюр с дизайном завершил ее лук.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Опыт богини — это чествование себя и того, кем ты являешься, кем ты хочешь стать и как ты собираешься это сделать", — подписала фотографии Деми.

Напомним, Деми Роуз сходила в древний храм в Египте в белом кружевном платье.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1249
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация