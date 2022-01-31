В бронзовом купальнике с пикантным декольте: Алессандра Амбросио продемонстрировала сексуальную фигуру

40-летняя бразильская модель показала красивый пляжный снимок.
Алессандра Амбросио опубликовала в Instagram пляжное фото авторства Mario Sierra. На нем красотка позирует в слитном бронзовом купальнике с пикантным декольте. Талию она подчеркнула золотистым поясом с металлической деталью.
Взъерошенные волосы Але собрала в хвост и надела на глаза стильные очки.
Выглядит Амбросио стройной и сексуальной.
"Морской бриз успокаивает душу", - подписала фото модель.
Ранее Алессандра похвасталась стильным маникюром с "хищным" принтом.
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