В бронзовом купальнике с пикантным декольте: Алессандра Амбросио продемонстрировала сексуальную фигуру

В бронзовом купальнике с пикантным декольте: Алессандра Амбросио продемонстрировала сексуальную фигуру

40-летняя бразильская модель показала красивый пляжный снимок.

Алессандра Амбросио опубликовала в Instagram пляжное фото авторства Mario Sierra. На нем красотка позирует в слитном бронзовом купальнике с пикантным декольте. Талию она подчеркнула золотистым поясом с металлической деталью.

Взъерошенные волосы Але собрала в хвост и надела на глаза стильные очки.

Выглядит Амбросио стройной и сексуальной.

"Морской бриз успокаивает душу", - подписала фото модель.

Ранее Алессандра похвасталась стильным маникюром с "хищным" принтом.

Читайте также: