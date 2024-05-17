В бронзовом мини и босоножках на шпильках: леди Виктория Херви на тусовке в Каннах

47-летняя британская аристократка, модель и светская львица позировала на красной дорожке в бронзовом мини-платье с аппликацией из лепестков и в босоножках из змеиной кожи на каблуках. В руках модель держала маленькую квадратную сумку, подобранную в оттенок ее платья, белые волосы собрала в высокую прическу, сделала насыщенный макияж и надела серьги-висюльки с россыпью бриллиантов.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Вчера вечером на красной дорожке кинофестиваля леди Виктория блистала в откровенном голубом платье с корсетным верхом и без бретелек, расшитое пайетками, бисером и лепестками. Наряд имел разрез спереди и прозрачную накидку-шлейф.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

А днем Херви позировала перед камерами папарацци в серебристом кроп-топе и коротких шортах около отеля Martinez, где звезда остановилась во время визита на Лазурное побережье.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

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